Ветеринар Романова объяснила, как подготовить кошку к прогулкам

Ветеринарный врач-терапевт Ева Романова рассказала, как безопасно подготовить кошку к прогулкам на улице и какие меры профилактики обязательны, сообщает «ФедералПресс» .

Романова отметила, что приучать кошку к улице нужно постепенно. Первые прогулки должны быть короткими, с дальнейшим увеличением времени. Для выхода следует выбирать тихие и спокойные места без собак и шумных компаний детей.

Кошка должна находиться только на качественной, хорошо подогнанной шлейке. Свободный выгул недопустим из‑за риска травм, потери животного, отравлений и инфекций.

Специальная подготовка не требуется, однако обязательны регулярная вакцинация комплексной вакциной и прививка от бешенства, а также обработки от внешних и внутренних паразитов. При прогулках противопаразитарную профилактику нужно проводить строго ежемесячно, даже если выходы на улицу редкие.

Ветеринар добавила, что не всем кошкам полезны прогулки: для многих животных смена обстановки становится сильным стрессом и может спровоцировать заболевания.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.