Ветеринар рассказал, почему питомцев не надо кормить человеческой едой

Давать домашним животным еду со стола можно только в редких случаях, а в остальное время его следует кормить исключительно кормом для животных, поделился с изданием «Челны Live» главврач московской ветеринарной клиники и специалист высшей категории Михаил Шеляков.

Он объяснил, что человеческая еда отрицательно влияет на здоровье питомцев.

«Конечно, сложно устоять, когда питомец просит дать кусочек сыра или колбаски. Но такое — только в виде исключения, в качестве лакомства, поощрения и благодарности. Наша с вами гастрономическая еда для них вредна, так как в ней много соли, перца, копчености, усилители вкуса, что для животных не полезно», — уточнил Шеляков.

Корма для животных сбалансированы и содержат все нужные микроэлементы.