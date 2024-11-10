Ветеринар напомнил, в каких случаях питомца следует срочно везти в клинику

Ветеринар Дарья Разина в интервью радио Sputnik рассказала, что хозяину необходимо немедленно обратиться к специалисту, если собака что-то съела на улице и есть вероятность отравления.

«Немедленно брать в охапку питомца и ехать в ближайшую ветеринарную клинику, сообщать, что что-то съела. Искать чаты домов, где есть информация были ли за последнее время случаи отправления питомцев», — порекомендовала Разина.

Она подчеркнула, что яд не успеет «полностью всосаться», если в течение 20-30 минут питомцу сделать промывание желудка. Затем ветеринары подключают интенсивную терапию.

По словам специалиста, противоядие — пиридоксин, также известный как витамин В6. Его необходимо вводить внутривенно в больших количествах.

Разина добавила, что можно самостоятельно попытаться дать собаке абсорбирующее вещество, но затем необходимо незамедлительно обратиться к ветеринару, поскольку в домашних условиях невозможно оказать помощь при отравлении.

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