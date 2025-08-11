Ветераны СВО из Коломны стали победителями «Кубка Коломенского кремля»

сегодня в 20:47

Всероссийский мастерский турнир «Кубок Коломенского кремля» по пауэрлифтингу, военному жиму, армлифтингу и еще двум десяткам силовых дисциплин состоялся в конькобежном центре «Коломна», собрав собрали лучших спортсменов страны и зарубежья. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Впервые в истории турнира в отдельных дисциплинах выступила сборная команда Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья, в состав которой вошли сразу двое коломенцев — Игорь Подустов и Сергей Чернов.

«Впечатления остались самые положительные — от опыта участия в таком представительном турнире, от общения с другими спортсменами», — отметил ветеран спецоперации из Коломны, подполковник Сергей Чернов.

Оба коломенских героя завоевали «золото» в своих весовых категориях в категории «жим лежа среди лиц с физическими особенностями».

«Одна из ключевых задач, о которой постоянно говорит наш президент Владимир Владимирович Путин — это создавать условия, чтобы вернувшиеся со спецоперации бойцы могли проявить себя в мирной жизни, спорте, быть активными. Мы стараемся всемерно помогать, работаем в этом направлении», — подчеркнул руководитель коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Алексей Каратеев.

Региональная Ассоциация ветеранов специальной военной операции была создана в этом году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Присоединиться к организации можно через фонд «Защитники Отечества», расположенный в МФЦ городского округа Коломна (ул. Уманская, дом № 20, к.14).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что. большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.