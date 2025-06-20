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Ветераны из белорусского города-побратима совершили дружественный визит в Коломну

Представители совета ветеранов из города-побратима Молодечно совершили дружественный визит в Коломну, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Коломна многие годы сохраняет теплые дружеские отношения с белорусским Молодечно. Встретил белорусских гостей председатель Совета депутатов Городского округа Коломна Николай Братушков. Он подчеркнул важность сотрудничества с городом-побратимом, отметив необходимость дальнейшего развития взаимовыгодных связей в области культуры и образования. Такая совместная деятельность, по его словам, укрепит дружбу между городами и создаст условия для реализации новых совместных проектов.

В ходе визита представители совета Молодечненской районной организации ветеранов вручили награды коломенским и озёрским школьникам, занявшим призовые места в конкурсе детского рисунка «Нам мир завещано беречь», посвященном 80-летию Победы.

Ценные призы и подарки получили семь подростков — воспитанники школ искусств. Гости поблагодарили руководителей детских художественных школ за сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма у молодого поколения.

Особую благодарность белорусские ветераны выразили Раисе Казанцевой, заслуженному работнику культуры Российской Федерации, руководителю Ансамбля казачьей песни «Вольному — воля». Она приняла участие в фестивале-конкурсе «Песни Победы», также проходившем на молодечненской земле.

В ходе визита гости ознакомились с историческими местами и интересными достопримечательностями Коломны, а также отдали дань уважения павшим воинам, возложив цветы к Вечному огню.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.