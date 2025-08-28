Ветеранов СВО и членов их семей трудоустроили на ведущие предприятия Балашихи

Работа по адаптации и трудоустройству ветеранов СВО и членов их семей продолжается в Балашихе. В рамках соглашения о взаимодействии между администрацией округа, колледжем «Энергия», ассоциацией ветеранов СВО, территориальным объединением работодателей и торгово-промышленной палатой уже удалось трудоустроить 8 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Среди трудоустроенных — ветераны боевых действий, а также члены семей участников специальной военной операции. Одни из них получили работу инженера и слесаря-инструментальщика 5 разряда, другие заняли должности ведущего специалиста и распределителя работ.

Авиационная корпорация «Рубин» стала первым предприятием, куда в июле была организована экскурсия для ветеранов и их семей. Встреча позволила сразу 4 жителям округа определиться с будущим местом работы.

Пятистороннее соглашение о взаимодействии предусматривает не только содействие в трудоустройстве, но и переподготовку специалистов, а также регулярные экскурсии на предприятия округа. Такие мероприятия проводятся дважды в месяц, чтобы ветераны и их семьи могли лучше узнать производственный потенциал Балашихи и выбрать подходящее место работы.

Главная цель Ассоциации ветеранов СВО — оказание комплексной поддержки ветеранам специальной военной операции и их семьям, включая трудоустройство, медицинскую, психологическую и юридическую помощь.

Особое внимание уделяется популяризации спорта среди ветеранов и вовлечению их в активную общественную жизнь. Участники боевых действий объединяются в спортивные команды, проводят встречи, участвуют в патриотических проектах и формируют у подрастающего поколения уважение к службе и истории Отечества.

Стать членом Ассоциации может каждый, кто принимал участие в специальной военной операции. Для этого необходимо написать заявление по адресу: г. о. Балашиха, Московский проспект, 13 (понедельник — пятница с 9:00 до 18:00).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.