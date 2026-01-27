Ветеранов блокадного Ленинграда поздравили в Подмосковье 27 января

сегодня в 14:26

День полного освобождения Ленинграда от блокады отметили в Московской области 27 января. Ветеранов, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», поздравили и вручили открытки от губернатора, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В Подмосковье проживают около 500 жителей блокадного Ленинграда. Власти региона уделяют особое внимание их поддержке: ветераны проходят регулярную диспансеризацию, получают санаторно-курортное лечение и находятся под социальным сопровождением. При необходимости им предоставляют реабилитацию.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева подчеркнула, что обследование ветеранов помогает своевременно выявлять их потребности и оказывать адресную помощь.

Для ветеранов действуют различные меры социальной поддержки: бесплатные путевки в санатории, льготы на коммунальные услуги, бесплатный проезд в общественном транспорте, социальное обслуживание, реабилитация, а также ежегодные и ежемесячные выплаты.

В министерстве социального развития Московской области уточнили, что каждого ветерана, награжденного знаком «Жителю блокадного Ленинграда», поздравили и вручили открытку от губернатора Андрея Воробьева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.