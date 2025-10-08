Ветеранам Коломны рассказали о киберугрозах и способах защиты

На встрече с участниками общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов помощник Коломенского городского прокурора рассказала о современных мошеннических схемах и способах защиты своих личных данных.

В Коломне уже зафиксированы случаи, когда пожилые люди становились жертвами телефонных аферистов. Одной из частых схем остается звонок якобы от «банка» или «полиции». Екатерина Новикова подчеркнула, что настоящие сотрудники банка или правоохранительных органов никогда не запрашивают подобную информацию.

Также известна схема «Родственник в беде». Мошенники представляются родственником или сотрудником полиции, и сообщают, что близкий человек попал в аварию или другую неприятную ситуацию. Они подделывают голоса, делая обман еще более правдоподобным.

В таких случаях надо сразу прекратить разговор и перезвонить родственнику, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.

Основные правила цифровой безопасности:

— не сообщать никому коды из SMS, проверять информацию только через официальные источники, устанавливать надежные пароли для телефонов и банковских приложений, а главное — не стесняться обращаться за помощью к близким или специалистам при малейших сомнениях.