Ветерана Нину Шевцову поздравили с 87-летием в Можайске

В Можайском округе 19 января отметили 87-летие ветерана и бывшей несовершеннолетней узницы Нины Яковлевны Шевцовой. Поздравления и персональное послание от президента России ей передали представители администрации и совета ветеранов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый заместитель главы Можайского округа Алексей Сперанский и председатель совета ветеранов, депутат совета депутатов Нина Истратова навестили Нину Яковлевну Шевцову в день ее рождения. Гости пожелали имениннице здоровья, благополучия и долгих лет жизни, а также вручили персональное поздравление от президента Российской Федерации Владимира Путина.

Нина Яковлевна известна в Можайске как активный общественник. Она регулярно участвует в программе Московской области «Активное долголетие» и посещает различные мероприятия округа. Ее жизненная энергия служит примером для многих жителей.

Особое место в жизни ветерана заняло участие в делегации Можайского округа на юбилейном Параде Победы на Красной площади в 2025 году. По словам Нины Яковлевны, это событие придало ей новые силы и надолго осталось в памяти.

Секрет долголетия и оптимизма Нина Яковлевна связывает с постоянной активностью, гармонией с собой и интересом к жизни. Ее трудовой стаж превышает 40 лет, а общественная деятельность продолжается и сегодня.

