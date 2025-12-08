Ветерана милиции Сергея Коновалова поздравили с 90-летием в Домодедово

Ветеран органов внутренних дел Сергей Коновалов отметил 90-летие в Домодедово 4 декабря. Его поздравили родные, друзья и представители администрации округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сергей Коновалов посвятил почти сорок лет службе в органах внутренних дел. Он занимал должность подполковника милиции и советника юстиции, долгое время возглавлял следственное отделение Домодедовского отдела внутренних дел, а после выхода на пенсию продолжил работать в городской прокуратуре.

Гости отметили, что жизненный путь юбиляра служит примером для молодого поколения и подчеркивает важность ответственности, стойкости и человечности. В адрес ветерана прозвучали пожелания здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Сергей Коновалов отметил праздник чтением стихотворения Сергея Есенина «Письмо к женщине», что стало самым теплым моментом встречи. Жители Домодедово и администрация округа присоединились к поздравлениям, пожелав юбиляру мира, уюта и заботы близких.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников министерства внутренних дел с профессиональным праздником.

«Министерство внутренних дел в жизни нашего региона, как и любого другого, играет очень заметную роль. Мы вместе взаимодействуем и в том, что касается безопасности, регулярного сопровождения таких сложных дней, как праздники, мероприятия с большим количеством людей», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.