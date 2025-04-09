Ветеран ВОВ из Подмосковья Николай Козлов поделился воспоминаниями военных лет

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Козлов поделился воспоминаниями военных лет. Он вспомнил, как прошел всю войну от Москвы до Кенигсберга и за это время получил четыре ранения, сообщает 360.ru .

«В 42-м году попал в свою часть, полком взвода разведки полковой. В звании старшего сержанта. Прошел всю Белоруссию от Витебска, Полоцка, Орши, Себежа. Все города прошел. И три года там пробыл», — поделился воспоминаниями ветеран, который отправился на фронт 16-летним парнем.

За время службы Козлов получил четыре ранения, но смог восстановиться. В настоящее время он проживает в подмосковном Серпухове и занимается патриотическим воспитанием молодежи. Ветеран ВОВ является кавалером двух орденов Красной звезды, орденов Отечественной войны I и II степени, а также имеет орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

2025 год для Николая Ивановича Козлова особенный, так как именно в этом году он отпразднует собственный 100-летний юбилей в кругу семьи. У него есть супруга Зоя Павловна. За долгие годы совместной жизни у пары родились четверо детей, которые подарили им восемь внуков, а те, в свою очередь, троих правнуков.

За последние 15 лет Николай Козлов не пропускал ни одного празднования Дня Победы в российской столице. По его словам, День Победы в его семье — самый священный праздник, отметить который собираются все родственники и близкие люди. Каждый год Николай Иванович получает поздравления и от администрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.