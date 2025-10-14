Ветеран ВОВ из Коломны отмечает свой 101 день рождения

На фронт Нина Петровна попала в 1943-м и сразу оказалась под Сталинградом. После разгрома фашистов под Сталинградом отправилась воевать дальше и, в составе 6-й гвардейской армии, дошла до Прибалтики. В 1959 году приехала на постоянное проживание в Коломну.

Многое пришлось испытать, пережить и преодолеть этой трудолюбивой и сильной духом женщине в тяжелые годы войны. Долгая жизнь, полная трудовых будней и самоотверженной работы на благо Отечества. Нина Петровна — легендарная женщина, пример мужества, доблести, патриотизма и трудолюбия для многих последующих поколений.

Несмотря на почтенный возраст, Нина Петровна сохраняет активность — всегда находиться в курсе происходящих событий, жизненный оптимизм, чувство юмора и свое радушное гостеприимство.

В ведомстве рассказали, что сотрудники социальной защиты поздравили уважаемого ветерана с внушительной датой и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа, душевного тепла, прекрасного настроения, и чтобы рядом всегда были родные и близкие люди.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача – продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», - сказал губернатор.