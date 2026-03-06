Ветеран СВО вступил в ассоциацию ветеранов в Богородском округе

Участник СВО с позывным «Торес» вступил в ассоциацию ветеранов СВО Богородского округа 6 марта. Во время отпуска он встретился с руководителем объединения, обсудил работу организации и оформил карту «Забота», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Боец с позывным «Торес», недавно вернувшийся с передовой в отпуск, присоединился к Ассоциации ветеранов СВО Богородского округа. Он сразу включился в работу и встретился с руководителем организации Антоном Ивановым, чтобы обсудить текущие задачи и направления деятельности объединения.

В центре поддержки участников СВО и их семей военнослужащему оформили карту «Забота». Ему рассказали о возможностях программы, бонусах и партнерах-участниках.

По словам Антона Иванова, встреча завершилась ожидаемым и важным решением.

«Торес» принял решение стать частью нашей большой семьи», — отметил он.

Анкета участника заполнена, пакет документов оформлен, в ближайшее время боец официально войдет в состав ассоциации.

Кроме того, Антон Иванов передал военнослужащему вязаные свитера для сослуживцев.

«Передал с наказом: „Береги себя и пацанов. Тыл вас не забывает, греет, чем может!“» — добавил он.

Вместе с бойцом на передовую отправятся необходимые вещи и символическая поддержка от земляков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что по указу президента в Подмосковье открылся филиал фонда «Защитники Отечества», которые ждут своих близких с СВО.

«Кроме этого центра, на каждой территории у нас работают центры поддержки, и что очень важно, я в этом не раз убеждался, что каждый глава знает количество семей, где мы должны быть вместе, где мы должны быть рядом и решать самые разные вопросы», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.