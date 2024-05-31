сегодня в 12:21

Ветеран СВО из Щелкова первым в Подмосковье получил средство реабилитации

25-летний житель поселка Монина в Щелкове Александр Ткаченко стал первым в Московской области ветераном СВО, кто получил средство реабилитации по новой схеме, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Легкое и технологичное изделие производства компании «Катаржина» герою вручил социальный координатор филиала Госфонда «Защитники Отечества» по Московской области Николай Павлов.

Коляска серии «Пикник» изготовлена по индивидуальным размерам, она стоит 170 тыс. рублей.

Александр воспользовался сертификатом Социального фонда России на 71 тыс., а разницу производителю доплатил созданный по инициативе президента фонд «Защитники Отечества».

Александр Ткаченко попал на СВО в октябре 2022 года по мобилизации. Боец с позывным «Космонавт» служил в инженерно-саперной роте, выполнял боевые задачи на Харьковском направлении.

7 апреля 2023 года под Ягодным при выполнении очередной боевой задачи получил минно-взрывное ранение. Часть ноги пришлось ампутировать.

Александр Ткаченко награжден знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени. Уже год он восстанавливается дома, освоил протез, но, говорит, что костыли и коляска в разных ситуациях все равно нужны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.