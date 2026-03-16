Ветеран СВО из Орехово-Зуева провел урок для школьников Москвы

Урок мужества для учеников московской школы №1158 14 марта провел ветеран спецоперации из Орехово-Зуевского округа Владимир Измайлов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Владимир Измайлов организовал для школьников мастер-класс по основам первой помощи и тактической медицины. Он рассказал, как действовать в чрезвычайных обстоятельствах и какие навыки помогают сохранить жизнь пострадавшему.

Особый интерес у ребят вызвала практическая часть занятия. Ученики примерили бронежилеты и каски, а также под руководством ветерана учились правильно накладывать кровоостанавливающие жгуты. Школьники отрабатывали навыки друг на друге, закрепляя полученные знания.

Ранее в Выставочном зале Орехово-Зуева прошел День памяти Героя России, участника Гостомельского десанта Алексея Осокина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.