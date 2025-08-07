Ветеран СВО из Ленинского округа стал полуфиналистом конкурса наставников

Ветеран СВО, депутат совета депутатов Ленинского городского округа Дмитрий Белитский стал полуфиналистом Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться — 2025» с проектом по патриотическому воспитанию. Заключительный этап полуфинала прошел в Чувашии и собрал 500 участников. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

«Участие в подобных конкурсах не только способствует профессиональному росту наставников, но и формирует чувство гордости за свою страну, а также уважение к ее культуре и традициям. Общение с коллегами из различных регионов позволяет обмениваться опытом и идеями, расширять кругозор и улучшать свои профессиональные навыки», — сказал Дмитрий Белитский.

Дмитрий Белитский представлен в специальной номинации для опытных наставников «СВОй наставник» с авторской программой патриотического воспитания молодежи «Наставник Z». Этот проект успешно реализуется в Ленинском округе с 2024 года посредством проведения тематических мероприятий в школах. В полуфинале конкурсанты занимались практической реализацией законопроекта о патриотическом воспитании, разрабатывали методики преподавания начальной военной подготовки и проходили перекрестные собеседования с представителями центра «Роспатриот» и участниками программы «Время героев».

Этот всероссийский конкурс проводится по инициативе президента РФ Владимира Путина. В этом году было подано рекордное количество заявок — свыше 70 тыс. из 89 регионов. Из этого числа в полуфинал прошли только 2 000 лучших наставников.

Финал запланирован на октябрь в Казани.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.

В Московской области продолжается набор на контрактную службу. Вся информация опубликована на сайте: контрактмо.рф.