Ветеран из Сергиева Посада Анна Белова отметила вековой юбилей

Всего полгода назад Анна Белова вернулась жить к родственникам в Сергиев Посад, на свою историческую родину. До этого времени пенсионерка жила в Москве, сама готовила, сама выходила на прогулки. Но делать это становилось все труднее.

За свою долгую жизнь Анна Белова многое повидала и, конечно, в ее судьбу вмешалась Великая Отечественная война. Счастливое детство в деревне Солнцево Загорского района, семь классов школы, работа в Шеметовской избе-читальне, планы продолжить учиться. Всё оборвалось в одночасье — 22 июня 1941 года. Тогда Анне Беловой было 17 лет.

Чтобы попасть на фронт, девушка прибавила себе один год и получила повестку из военкомата, после чего прошла обучение и начала службу в авиационном полку под Москвой. Всю войну она прослужила в войсках противовоздушной обороны. За доблестную службу Анна Белова награждена медалями «За оборону Москвы» и орденом Отечественной войны II степени. День окончания войны помнит до сих пор, хотя прошло уже 80 лет.

«Я была на посту. Хожу по территории, наблюдаю и вдруг объявляют, с аэродрома — кончилась война», — сказала Анна Белова.

Отметить юбилей Анны Евсигнеевны собралась вся семья и многочисленные родственники. Свою юность, молодость и зрелые годы близкие люди вспоминают с удовольствием и передают рассказы о войне внукам и правнукам. Несмотря на солидный возраст, Анна Евстигнеевна много времени проводит за любимыми занятиями: разгадывает кроссворды и читает историческую литературу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.