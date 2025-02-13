Ветер и мороз до 7 градусов ниже нуля будут в Московском регионе 13 февраля

Гидрометцентр РФ: до 7 градусов мороза будет в Московском регионе 13 февраля

Днем 13 февраля в Москве и области будет от 7 до 5 градусов мороза. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В Московском регионе днем в четверг будет облачная погода. Осадков не ожидается. Ветер западный, от четырех до девяти метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от восьми до шести градусов ниже нуля. Ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег, гололедица. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что на идущей неделе в Центральной России похолодает.