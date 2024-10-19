Ветер до 8 метров в секунду и +10 градусов будут в Московском регионе в субботу

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Гидрометцентр РФ: до +10 и ветер ожидаются в Московском регионе 19 октября

Днем в субботу в Московском регионе будет от 8 до 10 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Ожидается переменная облачность. Дождя не будет. Ветер северный, от трех до восьми метров в секунду.

Ночью будет от двух до четырех градусов тепла. Ожидается переменная облачность, без дождя. Ветер северо-западный от трех до восьми метров в секунду.

Ранее в Московском регионе объявляли «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Он привел к ухудшению видимости.