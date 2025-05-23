Весна вдохновила москвичей на танцы: спрос вырос на 20%

Последний весенний месяц вдохновил москвичей на активности вне дома. В первые две недели мая трафик на сайты танцевальных школ увеличился на 20%. Тенденция к его росту продолжается уже второй год, выяснили аналитики МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

Наиболее популярны у жителей столицы латиноамериканские танцевальные направления.Также высоким спросом пользуются школы современных танцев. Спортивные бальные танцы показывают умеренный, но стабильный рост спроса, а интерес к брейк-дансу, напротив, падает. В основном москвичи выбирают танцевальные школы в выходные — по субботам и воскресеньям. Январь и апрель стали самыми популярными месяцами для начала занятий танцами.

Пение зацепило москвичей не так сильно. В первые две недели мая 2025 года интерес к школам вокала сократился на 88% относительно того же периода прошлого года. Обычнопользователи выбирают преподавателей и направления вокала в середине недели — по вторникам и средам (по 14%), реже всего — по субботам (чуть больше 10%). Самым активным месяцем в этом году для изучения сайтов школ вокала стали март и апрель.

Запросы по обеим тематикам преимущественно совершаются со смартфонов. На них приходится более 80% от всего трафика на сайты школ танцев и вокала.