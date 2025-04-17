Весенний концерт прошел в мытищинском клубе «Активное долголетие»

Участники губернаторского программы «Активное долголетие» живут насыщенной жизнью. Ежедневно по будням здесь по утрам проходят занятия, связанные с физической культурой, а далее весь день — студии по интересам. Кто-то занимается рукоделием, кто-то — творчеством. Находится время для различных представлений и концертов, участниками которых чаще всего являются сами долголеты. Рады они и гостям, которые представляют свое творчество.

Так, незабываемые моменты им подарил хор ветеранов Дворца культуры «Яуза» под руководством заслуженного работника культуры Московской области Левона Бабаянца. Их весенний концерт не оставил равнодушным никого, погрузив в атмосферу добра.

Любимые песни, талантливо исполненные участниками хора, тронули всех. Зрители принимали каждый номер с благодарностью. Они отметили, что выступление хора — не первое в их клубе, и они всегда рады принимать его у себя в гостях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.