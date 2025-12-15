Весь жилой фонд Подмосковья переведут на обслуживание в ЕИРЦ в 2026 году

В 2026 году все жилые дома Московской области планируют перевести на обслуживание в едином информационном расчетном центре, чтобы жители получали единые платежные документы за коммунальные услуги, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики.

На еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с правительством и главами округов обсудили работу единого информационного расчетного центра (ЕИРЦ). Система позволяет жителям получать единые платежки за коммунальные услуги, а средства поступают напрямую ресурсоснабжающим организациям, минуя управляющие компании.

Губернатор отметил, что 84% жилого фонда региона уже обслуживаются через ЕИРЦ, и задача — завершить переход в 2026 году, особенно для управляющих компаний с большими долгами. Воробьев подчеркнул важность качественной обратной связи с жителями и разъяснения изменений в начислениях.

Генеральный директор «МособлЕИРЦ» Светлана Архипова сообщила, что центр обслуживает 4,4 млн домохозяйств, сотрудничает с 642 управляющими организациями и 185 ресурсоснабжающими компаниями. Для удобства жителей работают 113 офисов, цифровые сервисы и личный кабинет на сайте, через который поступает четверть всех обращений и оплат.

Вице-губернатор Владислав Мурашов добавил, что внедряются новые цифровые технологии, включая терминалы и видео-консультантов в офисах и МФЦ. Основные вопросы жителей касаются задолженностей и корректности начислений. Половина всех оплат за ЖКУ проходит через личный кабинет, а контактный центр ежемесячно принимает около 170 тысяч звонков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.