«Верный блуд»: священник высказался о гражданских браках

Священнослужитель Павел Островский заявил, что состояние гражданского брака — это «верный блуд», а любое незаконное сожительство — это осознанное нарушение Закона Божьего.

«Сожитель — это не муж, потому что муж — это человек, который взял на себя обязательства, сделал предложение. Потом вас объявили мужем и женой: не сами себя объявили, а общество объявило — и церковь это признает», — сказал Островский в эфире радио Sputnik.

Ранее настоятель храма в Дранде в Абхазии иерей Андрей Струцкий назвал женщин «помощниками человека», а христианство — «больным и страшным».

По словам иерея, без мужчины женщину, как лист, уносит «куда-то туда-сюда», она «из него взята» и к нему должна присоединиться, без него не может существовать. Мужчины же стали «дурными и страшными» из-за отсутствия отцов.

