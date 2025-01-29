Вернуться в детство: зачем взрослые покупают мягкие игрушки

Психотерапевт и психиатр Алексей Вилков заявил, что модное увлечение зумеров и миллениалов — покупать мягкие игрушки, связано с инфантилизмом, попыткой вернуться в детство и снять стресс, сообщает «Вечерняя Москва».

«За счет поглаживания или ощупывания мы испытываем приятные ощущения, а это способствует расслаблению. Также любовь к плюшевым игрушкам может свидетельствовать об инфантильности человека, которая тянется за ним с малых лет», — сказал специалист.

По его словам, в последнем случае взрослый не может расстаться с детскими паттернами поведения, а также стремится вернуться в объятия родителей.

Обнимая игрушку, человек условно погружается в детство — время без забот и проблем, добавил психиатр.

По данным исследования новостного портала Business Insider, чаще всего молодые взрослые по всему миру покупают плюшевых гусей, капибар и персонажей популярных игр.