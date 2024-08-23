Верховный суд РФ хочет освободить бойцов СВО от уголовной ответственности

Верховный суд России направил в Госдуму законопроект, который позволит освободить от уголовной ответственности тех бойцов, которые были мобилизованы или добровольно заключили контракт с Минобороны РФ на стадии судебного производства, сообщает ТАСС .

Эту же практику хотят распространить на тех бойцов, в отношении кого приговор суда уже вынесен, но в законную силу не вступил или находится на стадии апелляционного производства.

«Законопроектом предлагается дополнить положения статьи 78.1 Уголовного кодекса РФ, установив возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по уголовным делам в отношении обвиняемых (подсудимых), призванных на военную службу в ВС РФ либо заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, а равно проходящих военную службу в ВС РФ в период мобилизации, в период военного положения или в военное время», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

С 23 марта 2024 года, согласно вступившим в силу поправкам в уголовном законодательстве, у командования есть право ходатайствовать о приостановке расследования в отношении бойца. Или же отмене наказания под ответственность командиров, которые будут держать на контроле таких военнослужащих.