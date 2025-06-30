Верховный Суд разрешил взыскивать деньги за рекламные звонки

С 2025 года россияне могут требовать денежную компенсацию за рекламные звонки, поступающие без их разрешения. О том, как реализовать это право, рассказал управляющий партнер консалтингового бюро «Кваша и Партнеры» Дмитрий Кваша, сообщает АБН24 .

Верховный Суд в 2025 году утвердил постановление, закрепляющее право граждан на возмещение ущерба за незаконные рекламные звонки и сообщения, если компания не в состоянии доказать наличие согласия абонента. При регулярных или даже разовых подобных звонках у пострадавшего есть несколько вариантов действий.

«Первый путь — просто сбрасывать звонки или ругаться, но это неэффективно, так как нарушителя это не остановит. Второй — прямо сказать звонящему, что у него нет согласия, и предупредить о намерении пожаловаться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), где компанию могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей. Третий вариант, который можно использовать одновременно со вторым, — подача иска в суд о компенсации морального вреда. Для этого важно сохранить запись разговора со спам-звонящим и выяснить, от какой именно компании поступил звонок», — пояснил эксперт.

Чтобы добиться успеха в суде, важно не только зафиксировать разговор, но и точно установить, какая организация звонила. Простой записи недостаточно — нужно добиться от представителя компании указания ее полного названия, ИНН, ОГРН и, если возможно, запросить подтверждающие документы.

«Лучше прикинуться заинтересованным клиентом и запросить у звонящего прайс, договор или иные документы, чтобы получить формальное подтверждение источника звонка. Когда вы точно знаете, что звонила компания „Ромашка“ с конкретным ИНН, можно готовить иск в суд и жалобу в ФАС. Для этого понадобятся: заявление с описанием ситуации, шаблоны можно найти в интернете, выписка от мобильного оператора о входящих вызовах, где будет указан номер звонившего и дата. Этого достаточно, чтобы доказать, что звонок был рекламным, а компания не имела права его совершать без вашего согласия. Даже если это был единичный случай, вы имеете полное право требовать компенсацию, а компанию ждет штраф», — подытожил Кваша.