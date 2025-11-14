Ведущего инженера из «Россетей» оштрафовали за выцветший флаг на машине

Правоохранители в столице задержали ведущего инженера из «Россетей» за демонстрацию экстремистской символики. У мужчины на машине был выцветший флаг России, который из-за стертой краски превратился во флаг запрещенной организации, сообщает «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел еще в начале осени. Правоохранители заинтересовались машиной, на которой была наклейка с российским флагом. Вот только на картинке стерся красный цвет, в результате флаг стал бело-сине-белым, то есть превратился в символику «Легиона „Свобода России“»*.

Владельца автомобиля задержали. Им оказался ведущий инженер МКС — филиала ПАО «Россети». Свою вину мужчину не признал. Он заявил, что не видел стертую краску, а о запрещенной организации ничего не слышал.

Адвокат мужчины настаивал, что вменяемое правонарушение является умышленным, а у его подзащитного не было умысла стирать краску. Но суд в итоге назначил обвиняемому штраф в размере 2 тыс. рублей, а также изъял наклейку.

Ранее жителя Забайкалья арестовали за пьяное СМС «Слава Украине»**. Также у него дома нашли флаг НАТО и три украинских флага.

* Признана террористической организацией, запрещена в РФ.

** Фраза «Слава Украине» содержится в нескольких материалах, которые признаны Минюстом РФ экстремистскими и запрещены в России.

