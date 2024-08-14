«Ведомости»: дети мигрантов испытывают проблемы с изучением русского языка

Почти 53% учителей отметили, что дети мигрантов в России испытывают проблемы с изучением русского языка. При этом мнение педагогов по поводу освоения учениками общеобразовательных предметов разделились, сообщают «Ведомости» .

Согласно исследованию Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, еще 43% учителей не увидели проблем с изучением русского у детей мигрантов, а 5,5% затруднились с ответом.

49,5% педагогов отметили, что ученики также испытывают проблемы с освоением общеобразовательных предметов, но еще 47% заявили, что таких затруднений скорее нет. Подавляющее большинство респондентов ответило, что у детей мигрантов нет проблем с поведением и общением.

По мнению экспертов, для таких детей стоит организовать дополнительные курсы русского языка в учебных заведениях. Также они предложили создавать и продвигать электронные образовательные ресурсы.

На 2023 год численность детей иностранцев или лиц без гражданства составила более 181 тыс. человек. Большая часть из них (98,6%) — это лица с иностранным гражданством, 1,4% — лица без гражданства.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ограничить срок действия трудового договора для иностранцев одним годом. В документе говорится, что, если иностранный гражданин по истечении срока договора не сможет вновь трудоустроиться за 20 суток, то он обязан будет покинуть РФ.