Ведомости: Безбородов может уйти с должности ректора РГГУ
Главу РГГУ может сменить крупный федеральный чиновник
Ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александра Безбородова может сменить крупный федеральный чиновник, пишет издание «Ведомости».
По данным источников издания, причиной отставки может быть ухудшение показателей вуза.
Также на решение профильного министерства мог повлиять и возраст руководителя РГГУ — ему в этом году исполняется 70 лет.
Кресло ректора займет «опытный федеральный чиновник» и очень скоро, считает автор статьи.
Безбородов работает в РГГУ с 1977 года.