Ведомости: Безбородов может уйти с должности ректора РГГУ

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По данным источников издания, причиной отставки может быть ухудшение показателей вуза.

Также на решение профильного министерства мог повлиять и возраст руководителя РГГУ — ему в этом году исполняется 70 лет.

Кресло ректора займет «опытный федеральный чиновник» и очень скоро, считает автор статьи.

Безбородов работает в РГГУ с 1977 года.