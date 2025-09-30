Вдова известного режиссера Григория Чухрая умерла в возрасте 105 лет

В возрасте 105 лет скончалась вдова известного кинорежиссера и сценариста Григория Чухрая. Ираида Павловна пережила супруга на 24 года, сообщает РИА Новости .

«Да, к сожалению, (Ираида Чухрай скончалась-ред.) в пятницу, 26 сентября. Прощание планируется в четверг в Москве», — сказал ее зять, продюсер Игорь Толстунов.

Он добавил, что у Ираиды Павловны не было конкретного заболевания, а причиной смерти стал преклонный возраст.

Ираида Чухрай (Пенькова) родилась в 1921 году. С Чухраем они познакомились на фронте и поженились в 1944 году. У пары в браке родились двое детей. Супруги прожили вместе почти 60 лет. В 2001 году Григорий Наумович скончался в возрасте 80 лет.

Григорий Чухрай был одним из ведущих режиссеров послевоенного кино. Народный артист СССР получил широкую известность благодаря кинокартинам «Сорок первый» (1956), «Баллада о солдате» (1959), «Чистое небо» (1961), «Жили-были старик со старухой» (1964), «Память» (1970), «Трясина» (1977), «Я научу вас мечтать» (1984) и другие.

