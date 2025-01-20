Вдоль Суворовских прудов в Подмосковье установлены фонарные столбы

В ходе проведенного осмотра, депутаты проверили, как продвигаются строительные работы. Они убедились в том, что на территории прудов были проведены значительные изменения к лучшему.

Теперь здесь установлены фонарные столбы для комфорта отдыхающих в вечернее и ночное время. Также были установлены современные мусорные контейнеры, что значительно улучшило чистоту и порядок на территории. Кроме того, был обустроен новый пирс, который стал не только удобным, но и эстетически приятным дополнением к природному ландшафту.

«Все эти меры, безусловно, способствовали повышению комфорта и удобства для всех, кто приходит сюда насладиться природой и провести время на свежем воздухе в любое время года», — сказал Вячеслав Градин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.