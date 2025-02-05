Проведен отвод лесного участка у автомобильной дороги, связывающей Раменский и Богородский городские округа, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Сотрудники Фрязевского (г.о. Электросталь) и Кудиновского (г.о. Богородский) участковых лесничеств Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» после лесопатологического обследования провели отвод лесного участка, примыкающего к автомобильной дороге Устиновка — Аксеново — Электроугли.

На отведенном участке площадью 8,4 га, который находится вблизи г. Электроугли Богородского г. о., будут проведены санитарно-оздоровительные мероприятия — уборка неликвидной древесины.

«Такие мероприятия необходимы для улучшения санитарного состояния леса и уменьшения вероятности возникновения лесных пожаров», — отметила старший участковый лесничий Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» Елена Костюк.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.