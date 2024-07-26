V1.RU: бывший криминальный авторитет стал героем СВО

Бизнесмен, бывший криминальный авторитет и заказчик громкого убийства Алиетдин Махмудов стал героем специальной военной операции на Украине, сообщает V1.RU .

Махмудов был известен благодаря своему бизнесу и криминальной деятельности в начале 2000-х. В возрасте 17 лет он приехал из Дагестана в Волгоград, начал заниматься боксом, а затем открыл свой бизнес.

В первый раз его осудили за вымогательство крупной суммы, а затем он стал фигурантом еще одного дела. Махмудова приговорили к 17,5 года строгого режима за заказ убийства другого криминального авторитета.

В апреле 2023 года бывший преступник подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО, став командиром спецподразделения «Шторм Z».

В день восстания основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Махмудов и его подчиненные заявили о готовности поддержать президента РФ Владимира Путина. Затем 11 бойцов подразделения были награждены медалями «За воинскую доблесть» II степени. Как отмечалось, они получили их за «дерзкий и успешный штурм позиций украинской армии».

По завершении срока службы Махмудов решил подписать еще один контракт, выступив в качестве добровольца. Он стал командиром специальной роты снайперов.