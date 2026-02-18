В Звенигороде заложили капсулу времени в основание новой детской поликлиники

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 17 февраля вместе с жителями и представителями власти заложил капсулу времени в основание будущей детской поликлиники на Нахабинском шоссе в Звенигороде, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Церемония закладки капсулы времени прошла при участии главы Одинцовского округа Андрея Иванова, жителей Звенигорода, представителей Московской областной думы и медицинского сообщества. Новая детская поликлиника рассчитана на 220 посещений в смену и строится в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Открытие учреждения запланировано на 2027 год.

Андрей Иванов отметил, что появление поликлиники позволит детям получать медицинскую помощь рядом с домом, а родителям — не тратить время на поездки в другие города. Проект реализуется при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и Народной программы «Единой России», финансирование выделено из регионального бюджета.

В церемонии участвовала ветеран труда и врач-педиатр Галина Мишина, которая подчеркнула важность строительства для растущего города. Подрядчик уже начал подготовительные работы: обустраивает строительный городок, завозит материалы и готовит площадку к основным работам.

Здание поликлиники займет 5697 квадратных метров на участке площадью 7312 квадратных метров. В нем разместятся профилактическое отделение, кабинеты неотложной помощи, инфекционных заболеваний, рентгенодиагностики, педиатрическое отделение, дневной стационар, кабинеты специалистов и стоматологический блок. Учреждение оснастят современным оборудованием и комфортной мебелью для врачей и пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.