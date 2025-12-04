В Звенигороде прошел благотворительный праздник для детей с ОВЗ 3 декабря

Благотворительный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья состоялся 3 декабря в Звенигороде по случаю международного дня инвалидов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центр поддержки семьи, материнства и детства «Всем Добра» при поддержке семейного ресторана «Белая ворона» организовал мероприятие для более 50 детей с ОВЗ. Праздник прошел в атмосфере поддержки и внимания к особенным детям.

В мероприятии приняли участие депутаты Совета депутатов Одинцовского округа Дмитрий Александров, Сергей Сокульский и Владимир Любовицкий. Они подчеркнули важность подобных событий для поддержки детей с ограниченными возможностями и напомнили о необходимости заботы и уважения к ним. Каждый ребенок получил в подарок книгу о Звенигороде.

Кадеты Супоневской школы «КвантУм» также присоединились к празднику, вручили сладкие подарки и вместе с детьми участвовали в «бумажной дискотеке» под символом «Равные среди разных». Организаторы отметили, что дети с ОВЗ активно учатся, трудятся, занимаются спортом и творчеством, несмотря на трудности.

Семейный ресторан впервые стал благотворительной площадкой для детей с особенностями развития, предоставив гостям не только праздничный стол, но и игровую комнату с анимационной программой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил президента России Владимира Путина и Свято-Троицкую Сергиеву лавру за поддержку создания уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих (семейного центра им. А. И. Мещерякова).

«Спасибо нашему президенту и Свято-Троицкой Сергиевой лавре за поддержку проекта. Для людей, которые будут здесь находиться, и для их близких это большой и важный шаг на пути к самостоятельной жизни», — отметил Воробьев.