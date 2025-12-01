В зоопарке «Лимпопо» Нижнего Новгорода появились самые крупные кенгуру в мире

Два молодых самца больших рыжих кенгуру, самого крупного вида в мире, прибыли в зоопарк «Лимпопо» в Нижнем Новгороде, сообщает pravda-nn.ru .

В зоопарке «Лимпопо» появились два молодых самца больших рыжих кенгуру — самого крупного вида кенгуру в мире. Возраст одного из животных чуть больше года, второго — девять месяцев.

Генеральный директор зоопарка Владимир Герасичкин сообщил, что взрослые самцы этого вида могут вырастать до 2 м в высоту и набирать вес до 90 кг. По его словам, новые обитатели могут стать самыми крупными кенгуру в России, поскольку продолжают расти даже после достижения половозрелости.

Кроме рыжих кенгуру, на второй территории зоопарка посетители могут увидеть и других представителей семейства — больших серых кенгуру и кенгуру Беннетта. Ранее сообщалось, что детеныш трубкозуба по кличке Хиба переехал из зоопарка «Лимпопо» в другой зоопарк.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.