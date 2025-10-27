В зоне СВО за 12 часов выпало 63% месячной нормы осадков или по два ведра дождевой воды на метр квадратный, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале .

За сегодняшний день в зоне СВО местами выпало 2/3 от всего месячного лимита небесной влаги. При этом в Харькове зафиксировано до 22 литров дождевой воды на метр квадратный, в Готне — 21 литр, в Курске — 18 литров.

В ночь на 28 октября ожидаются сильные ливни, а на дорогах будет сильная грязевая распутица.

Кроме того, много осадков выпало в Крыму: Ай-Петри — 30 мм, Почтовое — 19 мм, Симферополь — 16-18 мм.

Сильный дождь обрушится на Подмосковье вечером 27 октября и будет идти до утра следующего дня. В связи с этим объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

