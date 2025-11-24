В Жуковском завершили благоустройство сквера «Отдых»

В рамках реализации программы по комплексному благоустройству общественных территорий в городском округе Жуковский завершены работы по созданию нового современного сквера в непосредственной близости от станции «Отдых» МЦД-3. Данный объект стал еще одним значимым элементом в формировании комфортной городской среды для жителей и гостей авиационной столицы России. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

21 ноября выполненные работы в ходе рабочего выезда лично проинспектировал глава городского округа Жуковский Андроник Пак.

В рамках проекта была проведена комплексная реконструкция территории. Центральным элементом преображения стало обустройство удобных и функциональных пешеходных зон. Для этого были уложены новые дорожки с прочным и эстетичным плиточным покрытием, обеспечивающим комфортное и безопасное передвижение для всех категорий граждан, включая людей с ограниченными возможностями здоровья.

Особое внимание было уделено созданию разнообразной и комфортной зоны отдыха. В сквере установлены современные и надежные скамейки, предназначенные для спокойного отдыха горожан. Для организации детского и семейного досуга размещены специальные качели, оборудованные защитными навесами, что позволяет пользоваться ими в любую погоду.

В целях обеспечения безопасности и создания приятной атмосферы в вечернее и ночное время на территории сквера были смонтированы современные системы наружного освещения. Дополнительный контроль за общественным порядком обеспечивают камеры системы видеонаблюдения, интегрированные в единую систему безопасности городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.