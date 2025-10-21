В Жуковском завершается благоустройство сквера у станции «Отдых»

В настоящее время в сквере у станции «Отдых» в городском округе Жуковский подходят к завершению работы по укладке плитки на пешеходных дорожках. Также в ближайшее время будут установлены фонари, малые архитектурные формы и камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках проекта в сквере запланированы: пешеходные дорожки с плиточным покрытием, площадки для отдыха со скамейками, урнами, навесами от дождя и качелями, современные фонари и камеры видеонаблюдения.

«Территория будет доступна для отдыха и передвижения маломобильных групп граждан», — отметил глава городского округа Андроник Пак.

Завершение работ планируется до конца 2025 года.

Ранее, с жителями города проводилась встреча по вопросу благоустройства сквера «28 квартал». Глава городского округа Жуковский Андроник Пак сообщил о решении присвоить скверу новое название — «Сквер защитников Отечества». Инициатива исходила от семей военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в проведение благоустройства. Также он отметил, что перемены в рамках благоустройства должны быть в каждом муниципалитете региона.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в каждом муниципалитете были важные перемены. Важно также, чтобы все обязательства, о которых мы договариваемся, тоже выполнялись», – сказал губернатор.