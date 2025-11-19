В Жуковском впервые откроют каток у сквера «28 квартал»

1 декабря в парке округа Жуковский для гостей и жителей города будут организованы мероприятия по случаю начала зимнего сезона. Начало в 16:00, сообщает пресс-служба администрации округа.

Посетителей ждет открытие резиденции Деда Мороза, начало работы его почты и отправка первых писем, зажжение главной елки города, творческие мастер-классы и увлекательная анимационная программа.

Каждые выходные в парке будут проходить тематические мероприятия, информация о которых появится заранее в Telegram-канале главы городского округа Жуковский Андроника Пака, а также в Telegram-каналах администрации города и парка.

Помимо этого, в этом зимнем сезоне в парке планируется обустройство лыжной трассы — при наступлении соответствующих погодных условий. Также при наступлении устойчивых холодов на стадионе «Метеор», который располагается возле парка, будут заливать каток с натуральным льдом.

В городском парке полностью укомплектована штатная численность сотрудников, которые задействованы в уборке и содержании. Вся необходимая техника и инвентарь есть в наличии.

Впервые в Жуковском возле сквера «28 квартал» 1 декабря откроют бесплатный каток с искусственным льдом. Площадка для катания будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00, предусмотрены технические перерывы по 30 минут через каждые 1,5 часа.

Каток будет открыт с 1 декабря по 15 марта.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.