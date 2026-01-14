сегодня в 15:51

В Жуковском утвердили план уборки снега на ближайшие три дня

В Жуковском разработали график уборки снега на улицах и дворах города после обильных снегопадов. Работы будут проводиться в течение ближайших трех дней, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Жуковском 13 января прошло первое в этом году оперативное совещание городских служб. Глава округа Андроник Пак заслушал доклады по итогам праздничных дней и подчеркнул, что главная задача сейчас — оперативная уборка территории после снегопадов.

Для повышения эффективности был составлен план-график очистки улиц и дворов. В течение трех дней работы пройдут по адресам: Дзержинского, Чаплыгина, Фрунзе, Ломоносова, Королева, Гагарина, Менделеева, Маяковского, Горького, Молодежная, Серова, Нижегородская, Гарнаева, Жуковского, Московская, Чкалова, Лацкова, Федотова и Мясищева.

Снег из Жуковского вывозят на специально оборудованную площадку. С начала января туда доставили более 3,5 тысяч кубометров снега.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.