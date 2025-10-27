В Жуковском прошел математический фестиваль для школьников

В воскресенье в Жуковском на базе МБОУ школы № 10 состоялся математический фестиваль для учеников 4-6 классов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участие в фестивале приняли около 300 школьников из Москвы и разных городов Подмосковья: Жуковского, Раменского, Люберец, Электростали, Дзержинского, Орехово-Зуево, Балашихи, Павловского посада, Химок, Бронниц и Лыткарино.

Особенность этого мероприятия заключается в том, что помимо решения задачи участникам необходимо защитить это решение перед жюри.

Математический фестиваль проводится в третий раз при поддержке Общественной палаты Московской области, Министерства образования Московской области, Общественного совета при Министерстве образования Московской области.

Помимо Жуковского, фестиваль проходит еще на двух площадках – в раменской школе №19 и в орехово-зуевском Государственном гуманитарно-технологическом университете.

