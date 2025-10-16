В Жуковском пройдет областная выставка-конкурс

Московская областная выставка-конкурс «Жуковское притяжение», которая ежегодно проводится для обучающихся детских художественных школ, художественных отделений ДШИ и художественных студий Московской области, открывается в жуковском Дворце культуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этот раз конкурс посвящается Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, поэтому юные художники вдохновлялись историческими событиями и подвигами защитников Родины.

В экспозиции представлены разнообразные техники и стили, которые ребята изучали на занятиях и смогли грамотно применить в своих работах.

Участниками конкурса стали дети от 9 до 18 лет из 70 художественных школ и художественных отделений ДШИ из 31 городского округа Подмосковья. Всего на выставку-конкурс «Жуковское притяжение» поступило 429 заявок.

Напомним, что впервые выставка-конкурс детского рисунка была организована и проведена в 2017 году. В 2022 году она получила статус областной, и проводится при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и Администрации городского округа Жуковский, а организаторами выступают МБУДО «Жуковская детская школа искусств №1» И МУК «Дворец культуры г.о. Жуковский».

Выставка «ЖУКОВСКОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» пройдет с 25 октября по 16 ноября по двум адресам: Жуковский, улица Фрунзе, 28 (Дворец Культуры) и Жуковский, улица Мичурина, 13 (Жуковская детская школа искусств №1).

Время работы: пн-вс с 12:00 до 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.