В Жуковском поздравили семьи участников спецоперации с Новым годом и Рождеством

В Жуковском 12 января прошло праздничное мероприятие для семей участников спецоперации, где родных бойцов поздравили с Новым годом и Рождеством, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие для семей участников специальной военной операции состоялось в театре «Стрела». После торжественной части гостям показали спектакль «Сердце в руках».

Организаторы поблагодарили собравшихся за активную помощь фронту. В прошлом году из Жуковского было отправлено более 14 тонн гуманитарной помощи в зону спецоперации и 1 тонна — в Курскую область. В сборе участвовали семьи бойцов, жители города, школьники, фонд «Крылья Беркута», волонтеры «Жуковяза», «Жуковский Десант», группа «Сова» и другие.

В 2024 году в Жуковском планируют продолжать регулярные встречи с бойцами и их семьями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.