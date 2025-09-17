В Жуковском отремонтируют два дошкольных учреждения в 2026 году

Два детских сада капитально отремонтируют в Жуковском в 2026 году: дошкольное отделение школы № 15 (улица Гагарина, 44) и дошкольное отделение школы № 12 (улица Макаревского, 3А), сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Об этом сообщили в рамках проведенной в городе Выездной администрации, которая состоялась по вопросам образования. Мероприятие прошло на базе школы № 2.

«Вместе с заместителем министра образования Московской области Татьяной Алексеевной Лукьяненко, директорами и заместителями директоров городских школ, местными депутатами и представителями Общественной палаты ответили на вопросы родителей учеников и педагогов гимназии № 1, школ № 2, 3, 8, а также центра детского творчества», — прокомментировал глава Жуковского Андроник Пак.

Он также добавил, что встречи в подобном формате для родителей учеников и педагогов обязательно будут проведены и в других школах города.

В 2025 году после капитального ремонта открыли дошкольное отделение лицея № 14. Здание обновили внешне и внутри. Внутренняя отделка осуществлялась современными безопасными материалами. Закуплена новая мебель, а также оборудование, в том числе для пищеблока.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.