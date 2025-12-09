В Жуковском открыли «Парту Героя» в честь Валентины Гризодубовой 9 декабря

Торжественное открытие «Парты Героя» прошло в средней школе №10 Жуковского. Мероприятие посвятили Валентине Гризодубовой — выдающейся летчице и первой женщине, удостоенной звания Героя Советского Союза.

В церемонии приняли участие глава округа Андроник Пак, его заместитель Ольга Алферова, депутат Московской областной думы Лидия Антонова, депутаты совета депутатов, летчик-испытатель Мстислав Листов, а также сотрудники и учащиеся школы.

Валентина Гризодубова родилась в Харькове, в семье авиаконструктора. В 14 лет она впервые самостоятельно управляла самолетом, позже окончила Харьковский технологический институт и получила звание пилота. В 1938 году вместе с Полиной Осипенко и Мариной Расковой она совершила беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток, преодолев 6450 километров за 26,5 часов. За этот подвиг летчицы получили звание Героев Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны Гризодубова эвакуировала 4000 детей и совершила более 200 боевых вылетов.

Ранее в школах Жуковского уже открывали «Парты Героев» в честь других выдающихся земляков. Проект реализуется по всей стране и направлен на сохранение памяти о героях. На партах размещают QR-коды с информацией о героях, а право сидеть за ними получают отличники и активисты школы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.