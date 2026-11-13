В Жуковском обсудили второй этап благоустройства парка

Жители Жуковского 11 ноября обсудили благоустройство и озеленение парка на встрече выездной администрации. Участники внесли пожелания по предстоящим работам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В среду, 11 ноября, в парке Жуковского прошла встреча выездной администрации по вопросам второго этапа благоустройства. В ней участвовали заместитель главы Егор Бунтин, подрядчик, местные депутаты и жители. Поводом стали вопросы горожан о благоустройстве и озеленении территории.

В парке планируют обустроить пешеходные дорожки, установить скамейки и освещение, создать современный скейт-парк и детскую площадку. Также появится павильон для музея. Жители высказали пожелания по будущему благоустройству.

Отдельно участники обсудили озеленение. Перед началом работ в парке провели лесопатологическое обследование. Оно выявило у части деревьев признаки поражения стволовыми вредителями, в том числе короедом, а также повреждения и заболевания древесины. Поврежденные деревья удалили.

Весной 2027 года на территории города планируют высадить новые деревья в рамках экологических акций. Места посадок и породы деревьев обсудят с жителями.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.