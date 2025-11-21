В Жуковском обсудили планы благоустройства дворов на 2026 год

В Жуковском прошли встречи с жителями по вопросам благоустройства дворовых территорий, которые планируются на 2026 год. Горожане высказали предложения по улучшению инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В среду, 19 ноября, в Жуковском состоялась встреча с жителями по адресу улица Мясищева, 24 и 26. На обсуждении рассматривались планы по благоустройству дворовых территорий на 2026 год.

Жители предложили увеличить количество парковочных мест, обустроить новые тротуары, установить дополнительные опоры освещения, модернизировать контейнерную площадку и провести кронирование деревьев.

Ранее, 6 ноября, подобная встреча прошла по адресам улица Гарнаева, 2 и улица Амет-хан Султана, 1, 3 и 3/2. На ней также обсуждались вопросы благоустройства дворов.

В этом году в Жуковском завершили благоустройство дворовых территорий на улицах Осипенко, Калугина, Чкалова и Комсомольская. Кроме того, были обустроены восемь «народных троп» и установлены семь детских игровых площадок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в городском округе Дзержинский по просьбам жителей построили велотрассу. Люди позитивно восприняли ее появление. Глава региона призвал и дальше быть внимательными к желаниям горожан.

«Поэтому нам нужно и дальше быть внимательными к просьбам жителей, чтобы осуществлять преобразования в их городах», — заявил Воробьев.