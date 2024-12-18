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В Жуковском объявлен конкурс на разработку проекта благоустройства сквера

Объявлен конкурс в электронной форме на разработку архитектурно-планировочной концепции, инженерных изысканий и проектно-сметной документации на благоустройство сквера в городском округе Жуковский, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на разработку архитектурно-планировочной концепции, инженерных изысканий и проектно-сметной документации на благоустройство объекта по адресу: г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 5, сквер «28 квартал». Общая площадь разработки проекта благоустройств — 6,9 га.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа.

Выполнение работ в рамках закупки планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.