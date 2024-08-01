сегодня в 18:50

В Жуковском объявлен конкурс на проведение капремонта авиационного техникума

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения авиационного техникума в г. о. Жуковский, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ на территории ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В. А. Казакова» (учебный корпус) по адресу: Московская область, г. о. Жуковский, г. Жуковский, ул. Дугина, д. 16. Работы необходимо произвести в трехэтажном здании 1974 года постройки, общая площадь которого составляет 6 838,1 кв. метров.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.